L'aéroport de Bâle-Mulhouse évacué pour "des raisons de sécurité"

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a été évacué pour "des raisons de sécurité", a annoncé, vendredi 26 juillet, la plateforme franco-suisse, alors que le réseau ferroviaire est déjà très perturbé en France à la suite d'attaques contre des infrastructures SNCF.

"Pour des raisons de sécurité, le terminal a dû être évacué et est actuellement fermé. De plus amples informations suivront", précise l'Euroairport, situé en France à proximité de la frontière suisse. En fin d'année dernière, l'aérogare avait été la cible de nombreuses alertes à la bombe, qui avaient à chaque fois entraîné l'évacuation du terminal.

De nombreuses alertes à la bombe ont entraîné l'évacuation d'aéroports en France à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et de l'assassinat en France le 13 octobre de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras (Pas-de-Calais). Il s'agit du troisième aéroport de Suisse après Zurich et Genève, et un des plus importants de province en France.