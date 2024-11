Interrompus depuis août, les trains de nuit Paris-Berlin reprennent à partir de mardi

Les trains de nuit Paris-Berlin, en passant par Strasbourg, reprennent à partir de mardi 12 novembre, rapporte, lundi 11 novembre, France Bleu Alsace. Ils étaient interrompus depuis le mois d'août à cause de travaux sur les voies françaises et allemandes.

Il y a toujours trois voyages par semaine : les mardis, jeudis et samedis jusqu'au 14 décembre. Le train part à 19 h 12 de Paris, passe à Strasbourg à 23 h 42 pour arriver à son terminus en Allemagne le lendemain à 09 h 16. À partir du 15 décembre, il y aura également des trajets les lundis, mercredis et vendredis. Le prix des tickets varie entre 64,90 euros pour une place assise et 99,90 euros pour une couchette et 154,90 euros pour un wagon-lit.

La ligne inaugurée le 11 décembre 2023 était fermée depuis le 12 août en raison de travaux. Concernant les TGV entre Paris et Berlin avec un arrêt à Strasbourg, ils entreront en circulation à partir du 16 décembre.