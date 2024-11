Hausse modérée du tarif des péages : "Il ne faut pas imaginer qu'il peut y avoir un cadeau", tempère le sénateur Hervé Maurey

Les péages autoroutiers augmenteront de 0,92% en moyenne en 2025, soit un rythme inférieur à celui de l'inflation prévue par la Banque de France. Mais "il ne faut surtout pas imaginer qu'il peut y avoir un cadeau de la part des sociétés d'autoroute, ce n'est pas le genre de la maison", tempère samedi 30 novembre sur franceinfo le sénateur (Union centriste) Hervé Maurey. "Il n'y a jamais de cadeaux, simplement des indexations en fonction des contrats. Tout ça est très cadré", explique-t-il.

Pour l'élu, les sociétés d'autoroute "seront en situation de force jusqu'à la fin des contrats", soit jusqu'à 2031 et 2036. "Aujourd'hui, malheureusement, il y a des contrats qui sont très protecteurs pour les sociétés d'autoroutes et sur lesquels le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre, aucune influence".

"Des super-profits à plus de 40 milliards d'euros"

Ainsi, indique Hervé Maurey, "ce qui est important aujourd'hui c'est de commencer à préparer la fin de ces contrats et l'après". Selon lui, "toutes les études montrent que les sociétés d'autoroute ont eu pendant toute cette période des super-profits qui ont été évalués par l'autorité de régulation des transports à plus de 40 milliards d'euros".

Ce qui est important pour Hervé Maurey, "c'est de recadrer les choses pour que les sociétés d'autoroute soient dans une situation moins avantageuse pour elles et moins défavorable pour les automobilistes et pour l'État". Avec "des concessions (...) moins longues, des rendez-vous au moins tous les cinq ans pour faire le point sur la rentabilité et pouvoir recadrer les choses".

Et faut-il en passer par la nationalisation comme le proposent certains partis politiques ? "C'est une fausse bonne idée", affirme le sénateur. "Parce que si on fait ça, qui va payer ?", demande-t-il. "Ce n'est plus l'usager mais le contribuable qui payera également pour des automobilistes venant de pays tiers. Et il faut aussi reconnaître que le péage permet que l'on ait des autoroutes qui sont en bon état".