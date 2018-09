VIDEO. Ballotté par des vents violents, un avion d'Air France rate sa première tentative d'atterrissage à l'aéroport de Birmingham

Un vent si fort qu'il fait tanguer l'avion. Un Airbus A319 de la compagnie Air France a tenté d'atterrir sur une piste de l'aéroport de Birmingham (Angleterre), sans y parvenir. L'appareil, en provenance de Paris-CDG, était trop ballotté pour se poser.

Les images, filmées pendant la tempête Ali, mercredi 19 septembre, ont été diffusées jeudi sur la chaîne YouTube du site spécialisé flugsnug.com et dimanche sur CNN (en anglais). La tempête, qui a surtout frappé le nord de l'Irlande mercredi, a fait deux morts dans ce pays. Elle s'est ensuite déplacée vers le nord de l'Angleterre et le pays de Galles.

Une seconde tentative réussie

"Air France comprend et regrette tout désagrément, surprise et inconfort que les passagers auraient pu ressentir", déclare la compagnie à la chaîne américaine. Toutefois, la seconde tentative d'atterrissage a fonctionné et l'avion a réussi à se poser quinze minutes plus tard, sans plus de problème, précise Air France.

Le fait que des pilotes renoncent à poser leur appareil en raison des rafales est classique, mais les images sont souvent impressionnantes. C'était par exemple le cas en février sur la piste de Blagnac (Haute-Garonne), balayée par de violentes bourrasques.