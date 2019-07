Une écotaxe sur les billets d'avion en 2020

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L'écotaxe fait son grand retour, mais sur les billets d'avion cette fois. Dès 2020, tous les vols au départ de la France seront taxés. Quelques euros par passagers pour financer d'autres moyens de transport. Une taxe qui varie en fonction de la destination et de la classe choisie. Pour les vols internes et vers l'Europe, la taxe sera de 1,5 € en classe économique et de 8 € en classe affaire. Pour les vols internationaux, ce sera plus cher : 3 € en classe éco et 18 € en classe affaire. Elle ne serait pas applicable sur les vols en direction de la Corse, de l'Outremer ou en correspondance.

Air France inquiète

De quoi rapporter 180 millions d'euros par an pour investir principalement dans l'entretien des lignes ferroviaires. Les compagnies seront libres de choisir si elles décident de faire payer cette taxe aux passagers. Air France craint de devoir augmenter le prix des billets au risque de perdre des parts de marché. Sur le terrain politique, l'opposition de droite s'offusque et les écologistes la jugent insuffisante. En Allemagne, la taxe rapporte un milliard d'euros et plus de trois milliards au Royaume-Uni. La fiscalité verte représente 11,11% en Lettonie, 9,5% en Grèce et seulement 4,77% en France.