Terrorisme : British Airways annule ses vols à destination de l'Égypte

Quelle menace pèse sur l'aéroport du Caire, en Égypte ? Elle doit être en tout cas suffisamment grave pour que les compagnies aériennes British Airways et Lufthansa annoncent la suspension de leurs vols vers l'Égypte. La décision a été prise en urgence. À l'aéroport d'Heathrow, à Londres, les passagers pour Le Caire n'ont été informés qu'au tout dernier moment. La compagnie britannique a annulé tous ses vols pour Le Caire pendant sept jours.

Air France maintient les dessertes vers Le Caire

La compagnie parle d'un risque terroriste. British Airways ne donne pas plus d'explications, mais dans une lettre d'excuses à ses clients, elle affirme : "La sûreté et la sécurité de nos passagers et de nos équipages sont toujours notre priorité et nous ne ferions jamais voler un avion si nous n'étions pas sûrs de sa sécurité". Face à la menace, les compagnies aériennes réagissent en ordre dispersé. Air France maintient la desserte.