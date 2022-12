Procès du crash Rio-Paris : le parquet est le "porte-voix d'Air France et d'Airbus", dénonce Alain Jakubowicz, avocat de parties civiles

"J'ai assisté à quelque chose auquel je n'avais jamais assisté en 46 ans d'exercice de ma profession", a réagi mercredi 7 décembre sur franceinfo Me Alain Jakubowicz, l'un des avocats des parties civiles au procès du crash Rio-Paris. Après huit semaines d'audience, le parquet requiert ce mercredi la relaxe pour Airbus et Air France. L'accident a causé la mort de 228 personnes le 1er juin 2009.

Avec de telles réquisitions, "on peut s'interroger, on se demande s'il n'y a pas des considérations autres que la justice qui pourraient primer", poursuit Me Jakubowicz, avocat de l'association Entraide et Solidarité AF447. "On a affaire à Airbus et à Air France. Airbus un fleuron de l'économie nationale, européenne, mondiale. Mais, il faut relativiser, ce n'est pas la justice qui a été rendue aujourd'hui mais un point de vue, celui du parquet."

Me Alain Jakubowicz ne s'attendait pas à de telles réquisitions. "J'ai vu des procureurs de la République, qui normalement doivent requérir au nom de la société, qui ont prononcé une plaidoirie de la défense", estime-t-il avant d'ajouter : "Je ne suis pas en colère, je narre ce à quoi j'ai assisté pendant plus de cinq heures. Les procureurs ont repris méthodiquement tous les éléments à décharge sans évoquer les éléments à charge, dénonce-t-il. Je crois que c'est une première dans les annales des parquets judiciaires, des parquets qui sont les porte-voix d'Air France et d'Airbus. Ce n'était pas les porte-voix de la société."

Avec ces réquisitions, "qu'est-ce que vous voulez qu'on explique aux familles des victimes ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on explique aux justiciables, à la société ? Nous sommes tous des passagers de ce vol. Ce n'était pas seulement le procès d'Airbus et d'Air France, c'était le procès de la sécurité aérienne", a insisté Me Alain Jakubowicz. "Les familles des victimes considèrent" que ce procès a été seulement le procès des pilotes.