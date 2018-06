Le contrôle d'identité des passagers est de nouveau obligatoire pour embarquer sur Air France

Il était possible d'embarquer sans être controlé depuis le 22 janvier.

Depuis le 27 mai, les passagers sont à nouveau contrôlés avant d'embarquer dans l'avion en France, révèle Var-Matin samedi 9 juin. Si la mesure n'était plus obligatoire depuis le 22 janvier dernier, c'est un arrêté ministériel daté du 14 mai qui signe son retour. Le texte, cité par le quotidien, demande à ce que "l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents attestant l'identité du passager" lors de la présentation d'un passager à l'embarquement.

Fin avril, nos confrères de France 3 ont révélé qu'il était possible de monter à bord d'un avion sans être contrôlé à Paris. Un journaliste de la chaîne avait en effet pu partir de Roissy Charles-de-Gaulle pour Barcelone avec un billet qui n'était pas à son nom, et sans avoir à présenter de pièce d'identité : seule la carte d'embarquement était vérifiée. Le personnel espagnol avait en revanche vérifié très rapidement si son identité correspondait à son billet, sur le voyage du retour. En France, l'absence de contrôle permettait à Air France de réaliser 2 millions d'euros d'économies par an.