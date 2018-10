INFO FRANCEINFO. Un accord salarial trouvé chez Air France

Cinq syndicats ont signé l'accord proposé par le directeur général Ben Smith. Il prévoit une hausse de 2% des salaires en 2018 et en 2019.

Un accord salarial a été trouvé vendredi 19 octobre chez Air France, selon les informations de franceinfo. Cinq syndicats (CFE-CGC, Unsa, CFDT, FO et le Spaf) représentant 76% des voix lors des élections professionnelles ont approuvé les propositions du directeur général Ben Smith, à savoir 2% de hausse des salaires en 2018 et en 2019, après deux jours de négociations. Seuls la CGT et le SNPL ont refusé de signer l'accord.

15 journées de grève au mois de mai

Jusqu'ici, l'intersyndicale à laquelle appartient le SNPL réclamait un rattrapage des salaires de 5,1% pour compenser l'inflation sur les années 2012-2017, période de gel des grilles salariales. C'est cette revendication qui a conduit à 15 journées de grève entre février et mai, pour un coût estimé à 335 millions d'euros par la direction. Le durcissement du conflit avait débouché sur la démission en mai de Jean-Marc Janaillac, désavoué par le personnel lors d'une consultation sur un accord à l'initiative de la direction.

Au point mort pendant plus de quatre mois, le dialogue a repris début octobre sous l'impulsion du nouveau directeur général du groupe franco-néerlandais, Ben Smith.