Grève à Air France : 75% des vols assurés mardi, selon la direction

La compagnie prévoit 70% des vols long-courriers, 67% des vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 85% des vols court-courriers.

Si vous ne pouvez pas prendre le train mardi à cause de la grève à la SNCF, pas sûr qu'Air France soit une solution de repli fiable. Air France prévoit en effet d'assurer 75% de ses vols mardi, à l'occasion de la quatrième journée de grève pour les salaires, indique la compagnie aérienne, lundi 2 avril.

Dans le détail, 70% des vols long-courriers, 67% des vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle et 85% des vols court-courriers seront assurés, a précisé Air France. La compagnie recense 32,8% de grévistes parmi les pilotes, 20,5% parmi les personnels navigants commerciaux (PNC) et 14,5% parmi les personnels au sol.

Plusieurs journées de grève en prévision

Cette grève est organisée à l'appel d'une large intersyndicale qui demande une revalorisation des salaires de 6%, jugeant insuffisante la politique salariale de l'entreprise. Le personnel d'Air France, tous métiers confondus, a déjà arrêté le travail à trois reprises, les 22 février, 23 et 30 mars. Une autre journée de grève est prévue samedi et deux autres journées, les 10 et 11 avril, viennent de faire l'objet d'un nouveau préavis de grève.