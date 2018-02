Explosion d'un moteur d'A380 en 2017 : enquête ouverte après une plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris après l’explosion d’un moteur d’Airbus A380 en plein vol en septembre 2017, a appris franceinfo de source judiciaire jeudi 1er février. Cette enquête a été ouverte suite au dépôt d'une plainte pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Elle a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens.

Le 30 septembre dernier, l'appareil d'Air France, qui effectuait la liaison Paris-Los Angeles avec 520 passagers à bord, avait subi un grave dommage sur l’un de ces quatre réacteurs. L'enveloppe entourant le réacteur avait totalement disparu en plein vol. L'avion avait dû alors atterrir d'urgence à l’aéroport militaire de Goose Bay, au Canada.

Selon les premiers témoignages à l’époque, des passagers avaient entendu une sorte de détonation. L’avion avait ensuite décroché, mais l’équipage avait pu rapidement maîtriser l’engin. Il n’y avait pas eu de blessé.

VIDEO Moments after Air France Flight #AF66 A380 loses its engine cowling over the Atlantic Ocean. (30-SEP-2017). pic.twitter.com/wHD3KTE9Lm