Europe : à cause des exigences européennes, Lufthansa va faire voler 18 000 avions à vide

La compagnie aérienne allemande Lufthansa va faire voler des avions vides et sans aucun passager. 18 000 vols vont être opérés, jugés inutiles. Le but ? Ne pas perdre ses précieux créneaux aériens. Des créneaux de décollage et d'atterrissage attribués dans les aéroports. "Nous serons forcés d'opérer ces vols à cause de l'importance des droits de décollage et de l'atterrissage pour une compagnie aérienne. Ils sont d'une importance essentielle pour garantir notre réseau pour le futur", rapporte Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines.



L'importance des créneaux

Avant le Covid, les règles européennes imposaient d'effectuer 80% des vols d'un créneau aérien pour ne pas le perdre. Une mesure suspendue durant plusieurs mois pour soulager les compagnies. Désormais, Bruxelles exige à nouveau que 50% des créneaux soient utilisés quel que soit le niveau de réservation. Le gouvernement belge monte au créneau pour faire changer la loi européenne. "C'est un non-sens économique, écologique et aussi social", rapporte George Gilkinet, ministre belge de la mobilité et des transports