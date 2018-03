Air France : les syndicats appellent à une troisième journée de grève le 30 mars

Ils souhaitent obtenir une augmentation de 6%.

Une nouvelle grève est prévue chez Air France. Dix syndicats de la compagnie aérienne française, tous corps de métier confondus, appellent à une grève le 30 mars, à la veille du week-end de Pâques, ont-ils annoncé jeudi 15 mars. Il s'agit de la troisième journée de grève après celle du 22 février, qui avait conduit à l'annulation d'un quart des vols, et celle déjà programmée le 23 mars.

Les syndicats exigent une revalorisation des grilles salariales de 6% pour compenser, disent-ils, la perte de pouvoir d'achat subie depuis 2011, date de la dernière augmentation générale dans l'entreprise. Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 26 mars pour décider des suites du mouvement. "On fait ça en deux temps pour laisser une chance à la négociation", a commenté Sandrine Techer, du SNPNC.