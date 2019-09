Aigle Azur : 14 offres de reprises sur la table

14 offres sont sur la table. Lundi 9 septembre, un comité d'entreprise extraordinaire s'est tenu pour étudier les candidatures à la reprise de la compagnie aérienne Aigle Azur. "Pas d'offre globale, que des offres partielles, et deux semblent sortir du lot. Celle d'Air France, d'abord, qui propose de reprendre 500 des 1 150 salariés d'Aigle Azur et qui exploiterait les lignes moyen-courrier, vers l'Algérie entre autres", rapporte la journaliste Gaëlle-Anne Dolz. Air Caraïbes s'est positionnée de son côté sur les longs-courriers et ne reprendrait qu'une centaine de salariés. Lundi 16 septembre, le tribunal de commerce se prononcera sur ces offres.

"Une vente à la découpe"

Devant le siège de leur entreprise, les salariés de la compagnie aérienne en redressement judiciaire se disent plutôt confiants, "même si c'est bien une vente à la découpe d'Aigle Azur qui semble de profiler", conclut la journaliste.

