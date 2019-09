Reprise d'Aigle Azur : quatre offres encore en lice, Air France et le groupe Dubreuil renoncent

Parmi les offres de reprise, l'une a été déposée par la compagnie à bas coût Vueling. Celle-ci ne propose de reprendre qu'un seul appareil. Une offre a également été déposée par un ancien actionnaire d'Aigle Azur, Gérard Hua.

Quatre offres de reprise ont été déposées pour la compagnie aérienne Aigle Azur placée en liquidation judiciaire lundi et à la date limite de mercredi minuit, a appris jeudi 19 septembre franceinfo de source proche du dossier. Par ailleurs, Air France et le groupe Dubreuil, propriétaire d'Air Caraïbes, ont retiré leur offre.

Une troisième émane de l'ancien patron de Hop, filiale d'Air France, Lionel Guérin. Cette dernière offre repose en partie sur l'obtention d'un prêt de l'état de 15 millions d'euros, selon une source à franceinfo. Le dernier repreneur potentiel n'a pas encore été identifié.

Montants en jeu et risques sociaux

Air France et le groupe Dubreuil ont retiré leur offre de reprise à la suite "de récents éléments" portés à leur connaissance, indique la maison mère d'Air Caraïbes dans un communiqué que France Culture a pu consulter : "L'étude de ces éléments a révélé des problématiques nouvelles liées notamment au passif social de l’entreprise. Les montants en jeu et les risques sociaux associés à la reprise des salariés ne nous permettent plus d’envisager un plan de reprise raisonnable et économiquement viable. Le groupe Air France et le groupe Dubreuil ont par conséquent décidé de se retirer conjointement de la procédure d’appel d’offres."

De son côté, le ministère des Transports continue de suivre "de très près les évolutions" du dossier qui concerne 1 150 emplois, dont 800 salariés en France.