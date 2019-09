Aigle Azur placée en redressement judiciaire : "Cela pourrait être un bon bénéfice pour Air France"

Des avions cloués au sol et des milliers de passagers bloqués à l'étranger. La deuxième compagnie française, Air Azur a été placée en redressement judiciaire et tous ses vols sont annulés dès le vendredi 6 septembre au soir. Mais cette mauvaise nouvelle pour la compagnie et ses passagers pourrait bien arranger les affaires d'Air France.

Un Airbus de la compagnie Air Azur se prépare à atterrir à l'aéroport de Marignane à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 29 mars 2018. (JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS)