Grenoble : en voiture électrique, difficile de trouver des points de recharge

Nicolas Charmette, électricien, roule depuis dix jours en voiture électrique à Grenoble (Isère). L'avantage : une conduite confortable sans émettre de CO2 ni de particules. L'inconvénient : la difficulté à trouver un point de recharge accessible dans le quartier. Quand il en trouve un, on compte cinq bornes sur le trottoir, avec une seule fonctionnelle. Trouver une borne libre, c'est devenu le quotidien de l'artisan. "C'est très dur de trouver une borne, que ce soit entre midi et deux, notre moment de pause, ou en journée", regrette l'électricien.

Des recharges hors d'usage

Les points de recharge ne manquent pas à Grenoble, on en compte plus de 120. Seule une quarantaine sont vraiment opérationnels. La quasi-totalité des recharges rapides est hors d'usage. Les autres équipements sont des vestiges du Cité Lib by Ha:mo, destinés à recharger les véhicules électriques déployés de 2014 à 2017. Une rénovation est en cours.