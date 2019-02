VIDEO. "Non, le mouvement des 'gilets jaunes' n'est pas antisémite", affirme Jean-Luc Mélenchon

Le chef de la file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé, mardi 19 février, que le mouvement des "gilets jaunes", soutenu par son parti politique, ne saurait être assimilé au racisme ou à l'antisémitisme. Lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, le député de Marseille a mis en garde contre "toute instrumentalisation politique et pour mieux dire politicienne de la lutte contre le racisme, de la lutte contre l'antisémitisme, etc. Nous avons le sentiment d'être en plein dedans, c'est extrêmement dangereux."

"Non, le mouvement des 'gilets jaunes' ne mérite pas d'être assimilé aux actes détestables que chacun a pu voir, revoir et revoir encore", a-t-il déclaré.

Non, le mouvement des 'gilets jaunes' n'est pas un mouvement raciste, non, le mouvement des 'gilets jaunes' n'est pas un mouvement antisémite, non, le mouvement des 'gilets jaunes' n'est pas un mouvement homophobe.