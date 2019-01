VIDEO. Marche pro-Macron : "Une belle occasion pour les gens qui le soutiennent de le dire", selon Emmanuel Wargon

"Je trouve bien que les manifestations ne soient pas que des manifestations contre, et que ce ne soit pas, en particulier, que des manifestations violentes", a déclaré Emmanuelle Wargon, lundi 21 janvier, à propos d'une "marche citoyenne" en soutien au président de la République prévue samedi prochain.

"Une belle occasion"

"Il est légitime qu'il y ait une expression de citoyens qui disent qu'ils soutiennent ce qui a été fait, qui reconnaissent l'ampleur des réformes", a poursuivi la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée avec son collègue du gouvernement, Sébastien Lecornu de piloter l'animation du grand débat national. "Ce qui nous sera le plus utile c'est une expression un peu claire dans les débats", mais "c'est une belle occasion pour les gens qui le soutiennent de le dire", a-t-elle ajouté sur cette marche prévue à Paris, par des collectifs opposés à la mobilisation des "gilets jaunes".

"Je ne suis pas sure que le rôle des ministres est d'être dans les manifestations", a -t-elle précisé. Elle n'appellera pas non plus à manifester : "Je ne pense pas être dans mon rôle au gouvernement à appeler les Français à manifester d'un côté ou de l'autre", a-t-elle dit.