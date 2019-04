VIDEO. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner "est un provocateur permanent", affirme Alexis Corbière

Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière qualifie, lundi, sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner de "provocateur permanent" ayant eu "en permanence un vocabulaire belliqueux", après les mises en garde du ministre sur de possibles violences lors de la manifestation du 1er-Mai.

"Castaner est un provocateur permanent. C'est un homme qui, en permanence, a eu un vocabulaire belliqueux, n'a pris aucune mesure efficace pour empêcher que les violences puissent aller dans les manifestations", affirme le député, qui souligne un "triste bilan, inédit", du ministre de l'Intérieur. "Je serais ministre de l'Intérieur, poursuit-il, j'aurais cinq personnes qui auraient la main arrachée, 22 personnes éborgnées, je me poserais quand même quelques questions."

Je ne parle pas des gens qui sont violents, parce que, comme par hasard, souvent, ceux qui sont blessés sont des gens qui sont des pacifistes, donc le ministre de l'Intérieur a évidemment une responsabilité. Alexis Corbière à franceinfo

"Ça fait deux ans qu'il y a, à la périphérie de ces manifestations, des actes de violence. Moi je ne soutiens pas les actes de violence, et c'est, en plus, politiquement, une mauvaise stratégie qui invisibilise le discours politique", déplore l'élu, qui invite à manifester "pacifiquement" mercredi.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait mis en garde, vendredi, sur franceinfo : "On a un rendez-vous, le 1er mai, sur lequel on sait bien que les ultra-violents, l’utra-gauche mais aussi les ultra-jaunes qui aujourd’hui viennent pour casser, seront très mobilisés sur Paris et pas seulement sur Paris."