VIDEO. Le "gilet jaune" Maxime Nicolle estime que le sionisme est une idéologie "raciste"

Alors qu'Emmanuel Macron veut inclure l'antisionime dans la définition officielle de l'antisémitisme, comme il l'a annoncé mercredi 20 février, une figure du mouvement des "gilets jaunes" a exprimé, jeudi 21 février, une idée très différente sur le sujet. "C'est le sionisme qui est raciste, pas l'antisionisme", a lancé Maxime Nicolle, plus connu sous le nom de FlyRider, lors d'un des Facebook Live qui ont fait sa popularité.

"C'est raciste, c'est même pire que ça, parce que quand on s'y intéresse, c'est vraiment déguelasse", poursuit Maxime Nicolle dans un extrait isolé par un journaliste du Journal du dimanche sur Twitter.

Dans une vidéo diffusée hier sur Facebook et vue plus de 50.000 fois, Maxime Nicolle (Fly Rider) estime que le sionisme est une idéologie "raciste" et à "gerber". pic.twitter.com/TubTFnbwcL