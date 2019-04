VIDEO. "Gilets jaunes" : un journaliste indépendant interpellé dans la manifestation parisienne

Le journaliste Gaspard Glanz a été arrêté à proximité de la place de la République.

Les mains dans le dos, menotté malgré son casque siglé TV, entre deux CRS. Le journaliste indépendant Gaspard Glanz a été interpellé, samedi 20 avril, en pleine manifestation des "gilets jaunes", selon plusieurs témoignages photos et vidéos publiés sur Twitter.

Fondateur du site Taranis News, Gaspard Glanz est un habitué des mouvements sociaux, dont il filme régulièrement les manifestations. Il s'était fait connaître au moment du mouvement Nuit Debout et s'est fait une spécialité des vidéos tournées au plus près des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

La nouvelle de son arrestation, qui intervient quelques heures après celle du photographe indépendant Alexis Kraland, a déclenché une vague d'indignations sur les réseaux sociaux.

Les journalistes @akraland et @GaspardGlanz couvrent les mouvements sociaux depuis des années. Ils font leur travail. Leur arrestation est scandaleuse. #Solidarité #InformerNestPasUnDelit

https://t.co/Jop0cWYx65 — Mathieu Molard (@MatMolard) April 20, 2019

Allo @Place_Beauvau vous avez arrêté un journaliste qui était sur place pour faire son travail. Merci de relâcher @GaspardGlanz immédiatement. https://t.co/X6TGWDjctW — Pierre France (@francepierre) April 20, 2019