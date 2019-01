VIDEO. "Gilets jaunes" : les participants aux manifestations violentes de samedi seront "complices" des casseurs, prévient Castaner

Pour le neuvième samedi depuis le 17 novembre, les "gilets jaunes" ont prévu de se rassembler, sans doute à Paris et à Bourges.

Manifestants et casseurs, même combat ? Les personnes qui appellent à manifester samedi pour la neuvième journée de mobilisation des "gilets jaunes" "savent qu'il y aura de la violence" et ont donc "leur part de responsabilité", a estimé vendredi 11 janvier le ministre de l'Intérieur.

Interviewé en direct sur Facebook par Rémy Buisine, journaliste chez Brut plébiscité par les "gilets jaunes", Christophe Castaner a prévenu que "ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là".

Pour le neuvième samedi depuis le 17 novembre, les "gilets jaunes" ont prévu de se rassembler, sans doute à Paris et à Bourges, et les autorités redoutent de nouvelles violences après celles qui ont notamment éclaté samedi dernier.

"Ils se cachent derrière l'anonymat"

"C'est assez facile de dire : 'Je vais descendre dans un quartier, je vais tout casser', a-t-il continué. On est en France, dans un pays où il y a des droits, il y a des devoirs, et notamment celui de la responsabilité." "On peut appeler à la révolte, on peut appeler à la casse, certains le font, mais alors qu'ils assument leurs responsabilités", a-t-il expliqué, fustigeant ceux qui "se cachent".

"Ils se cachent derrière l'anonymat, ils se cachent derrière les attaques nocturnes qu'on a régulièrement sur les institutions, sur la mise en cause des journalistes de façon systématique mais toujours dans l'anonymat, moi je suis pour le courage, le courage d'assumer sa responsabilité", a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs rappelé que, si une manifestation est "déclarée, elle n'a même pas à être autorisée". "Le droit français est simple : vous déclarez et automatiquement, vous avez le droit d'aller manifester", a-t-il expliqué.