Vidéo d'un manifestant frappé au sol à Paris : le policier filmé porte plainte pour "violences volontaires"

Deux autres policiers ont aussi porté plainte contre le manifestant pour "violences volontaires".

Le policier filmé en train de frapper un manifestant à Paris samedi a porté plainte contre ce dernier pour "violences volontaires", a appris lundi 20 janvier franceinfo de source proche de l'enquête.

Sur plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on voit le policier donner des coups au manifestant interpellé alors qu'il est à terre. Sur ces faits, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique" confiée à l'IGPN. Le policier accuse le manifestant de violences et d'avoir empêché une autre interpellation, d'où cette plainte. Il explique par ailleurs que lors de l'interpellation, le manifestant lui a craché du sang au niveau de la bouche. Selon Stanislas Gaudon, porte-parole du syndicat Alliance, le jeune homme a dit "j'ai le sida, tu vas crever".

Deux autres policiers ont porté plainte

Deux autres policiers présents samedi et qui accusent le manifestant de violences ont aussi porté plainte. Le manifestant, qui est toujours en garde à vue, est proche des milieux d'ultra gauche, selon une source proche de l'enquête à franceinfo.

Le policier qui dit avoir reçu du sang au visage a été placé sous trithérapie, procédure habituelle dans ce genre de cas, pour éviter une éventuelle infection au VIH.

Sur Twitter, l'association Act Up a dénoncé des "violences policières" et la "sérophobie" : "Alliance-police justifie le fait de tabasser un manifestant parce que cette personne aurait craché du sang sur les forces de l'ordre et dit être séropo... 2020... SHAME !".