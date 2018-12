T'as vu l'actu : quatre collégiens réagissent à l'actualité

Miriam, Mohamed, Flora et Soukaïna ont entre 14 et 15 ans et regardent sur leur téléphone le replay d'un reportage de France 3. Il s'agit de la vidéo où l'on voit 150 lycéens de Mantes-la-Jolie (Yvelines) à genoux et les mains derrière la tête, arrêtés par la police. "Je trouve ça inadmissible parce que ce sont des adolescents, ils sont petits", s'indigne le jeune garçon, Mohamed. "Les images nous ont choquées, mais aussi la manière de parler de la personne qui filme", détaille Miriam. "Elle voulait faire le buzz", lui répond Flora.

Faire le tour des réseaux sociaux

Les quatre jeunes adolescents discutent entre eux pour savoir comment ils s'informent. Miriam commence toujours par regarder Snapchat puis elle consulte les vidéos de la catégorie "tendance" de YouTube. Une fois qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, elle va "sur la devanture de Google" et compare les informations. Ils regardent ensuite le discours d'Emmanuel Macron en réponse aux "gilets jaunes". Pour Mohamed, 100 euros de plus pour le smic c'est trop peu. Soukaïna soutient davantage le mouvement des lycéens que celui des "gilets jaunes". Mais tous les quatre considèrent comme valables les deux causes.