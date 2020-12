"Sécurité globale" : environ 52 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur

Les manifestations organisées samedi 5 décembre contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont rassemblé 52 350 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 90 rassemblements étaient annoncés en début de journée. Des manifestants "pour les droits sociaux et la liberté" se sont joints à ceux qui s'opposent au texte controversé, maintenant la pression sur l'exécutif.

A 20 heures, samedi, 64 personnes avaient été interpellées en France, selon la place Beauvau. Le parquet de Paris a de son côté fait état de 21 personnes placées en garde à vue, dont deux mineurs, à Paris.

Dans la capitale, la progression du cortège a été ralentie par une série d'incidents, actes de vandalisme et autres feux sporadiques... La manifestation, partie à 14h15 de la porte des Lilas, n'a atteint son point d'arrivée, place de la République, que vers 18h, alors que la plupart des participants avaient déjà quitté les rangs.

PARIS - Violents incidents en cours sur la Place de la République. Tensions en cours depuis 14H. #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/dqCBI7RG4R — Clément Lanot (@ClementLanot) December 5, 2020

Sur le chemin, au moins six voitures et un camion stationnés le long de l'avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement, ont été incendiés et plusieurs vitrines de banques et agences immobilières ont été endommagées.

FLASH - La façade d'un #Carrefour Market est attaquée avenue Gambetta en marge de la manifestation contre la #LoiSecuriteGlobale. Des voitures ont aussi été brûlées. Tensions à #Paris. (@ybouziar pour Mediavenir) #5decembre #MarcheDesLibertés pic.twitter.com/meGY0fDJdn — Mediavenir (@Mediavenir) December 5, 2020

Des chantiers ont servi de base d'approvisionnement en projectiles divers et des incendies sporadiques ont été allumés ça et là, par des groupes vêtus de noir et très mobiles. Enfin, l'évacuation de la Place de la République en soirée s'est faite dans un climat très tendu.

Selon une source policière, ces individus étaient au nombre de 400 à 500, au pic de la manifestation parisienne, dont ils ont occupé la tête du cortège. A Paris, 42 personnes ont été interpellées, a indiqué peu après 20h la Préfecture de police.

Gérald Darmanin dénonce "les casseurs" de la République

"Les casseurs cassent la République", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'issue de la manifestation, faisant état de huit blessés parmi les forces de l'ordre. "Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie", a-t-il écrit sur son compte Twitter au moment où la manifestation était sur le point d'être dispersée. "64 interpellations (sur l'ensemble de la France). Parmi les blessés, 8 forces de l'ordre. Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous."

Les casseurs cassent la République. Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très violemment pris à partie. 64 interpellations.

Parmi les blessés, 8 forces de l’ordre.

Leur courage et leur honneur forcent le respect de tous. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020

Près de 90 rassemblements étaient programmés en France et des incidents ont également été signalés à Lyon, Dijon ou encore à Nantes, où deux CRS ont été blessés dont l'un par un cocktail Molotov selon la préfecture de Loire-Atlantique.

La première journée de mobilisation contre la loi Sécurité globale avait mobilisé le 28 novembre entre 133 000 personnes, dont 46 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur et 500 000 selon les organisateurs.