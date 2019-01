Sécurité : des grenades qui font débat

La grenade lacrymogène instantanée de type F4 fait particulièrement débat. "Elle est en métal, mais contient une petite quantité de TNT explosif qui peut arracher une main si on essaie de l'attraper. La France est le dernier pays européen à l'utiliser et finira aussi par s'en passern car elle n'est plus produite depuis 2013", explique la journaliste Sophie Neumayer sur le plateau du 19/20.

Une remplaçante "supposée moins dangereuse"

"Un collectif d'avocats demande son interdiction immédiate et assure que plusieurs clients ont été blessés en marge de manifestations de 'gilets jaunes'. (...) Son utilisation est très encadrée, assurent les autorités, uniquement face à des manifestants hostiles. Sa remplaçante, la GM2L, est déjà utilisée et supposée moins dangereuse", indique la journaliste.