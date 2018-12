Réveillon : les Champs-Élysées sous haute sécurité

C'est une avenue bondée le soir du Nouvel An. Cette année, en plus des personnes qui se rendront sur place, les "gilets jaunes" pourraient se mêler à la foule. Alors, pour limiter les dégâts, les dispositifs de sécurité ont été renforcés. À partir de 16h, lundi 31 décembre, impossible de circuler en voiture entre l'Arc de triomphe et la place de la Concorde. Le long de l'avenue des Champs-Élysées, des barrières et des fouilles seront installées. Impossible également de se garer dans les quartiers aux alentours, notamment à côté du Trocadéro ou de la tour Eiffel.

Alcool interdit sur la voie publique

"C'est un peu contraignant, mais on va se prêter au jeu et on sera là quand même", confie un groupe d'amis. "Je fais parfaitement confiance à la police et aux militaires qui sauront s'occuper de tout ce qu'il faut", explique de son côté une touriste confiante, sur les Champs-Élysées. Après des semaines de violences, la préfecture de police ordonne aux commerçants de ranger leur terrasse. Pour éviter tout débordement, l'alcool sera interdit sur la voie publique.

