Réveillon de la Saint-Sylvestre : 200 "gilets jaunes" présents sur les Champs-Élysées

Fraternité : voici donc le mot-clé de la nuit du réveillon sur les Champs-Élysées. Un spectacle son et lumière organisé par la mairie de Paris, pour célébrer le passage en 2019. Au milieu de l'avenue, sur les trottoirs, une foule paisible, bon enfant, avec comme chaque année, beaucoup de touristes. Et par petits groupes : 200 "gilets jaunes" qui s'étaient donné rendez-vous sur la célèbre avenue, avec toujours le même slogan : "Macron démission".

Fouilles et palpations

Dans toutes les rues adjacentes, touristes et Parisiens se plient de bonne grâce aux palpations et aux fouilles, même si quelques bouteilles pleines partent à la poubelle. "Il vaut mieux. On perd un peu de temps, mais si ça améliore après les suites", confie une passante au micro de France 3. Dès le début de la soirée, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait affiché calme et fermeté.

