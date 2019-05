Prise d’otages à Blagnac : le forcené interpellé

Encadré par les forces de l'ordre, le preneur d'otages a été interpellé à 23h45, mardi 7 mai. La délicate opération aura duré plus de 7 heures. La prise d'otage a commencé à 16h15 quand cet adolescent de 17 ans est rentré dans un bureau de tabac de Blagnac, près de Toulouse (Haute-Garonne). Il braque alors des propriétaires et des clients, certains sortent, mais quatre salariées sont retenues. La police et le Raid encerclent alors les lieux. Les négociations commencent.

Une lettre testament à son domicile

Peu avant 20 heures, une première otage est libérée. Une heure plus tard, les trois dernières otages, dont la propriétaire du commerce, sont relachées. "Il avait son arme, il a tiré à deux reprises sur le plafond, il nous a menacées avec, il nous a ligotées", explique Sarah, ex-otage dans un document RTL. Le jeune homme aurait évoqué être la "branche armée des 'gilets jaunes'". Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont trouvé une lettre testament. Placé en garde à vue, le preneur d'otage est toujours entendu mercredi midi par la police, qui cherche à déterminer les raisons de son acte.

