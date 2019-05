Pitié-Salpêtrière : accusé d'avoir menti sur l'"attaque", comment le gouvernement défend Christophe Castaner

Le ministre de l'Intérieur avait évoqué, samedi soir, une "attaque". Les faits montrent que l'intrusion de manifestants dans l'enceinte de l'établissement n'était pas violente. L'opposition condamne un mensonge du ministre.

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est sous le feu des critiques. Il est pris pour cible après avoir qualifié d'"attaque" les événements survenus le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, à Paris. Certains opposants réclament sa démission. Au lendemain des révélations qui ont permis de nettement nuancer la version gouvernementale, l'exécutif a pris la défense de Christophe Castaner, vendredi 3 mai.

"Je pense qu'il ne s'est pas rien passé à la Pitié-Salpétrière parce que c'est quand même grave de voir que quelque chose, qui ressemble à de la violence, s'est passée dans l'hôpital", a déclaré Jean-Michel Blanquer. Une formule alambiquée qui ne cache pas la gêne du ministre de l'Education nationale interrogé sur Radio Classique. Sur la terminologie d'"attaque", employée par Christophe Castaner, il a répondu : "Une enquête a lieu, elle permettra de savoir exactement ce qui s'est passé mais c'est évidemment, en soi, un gros problème qu'il y ait eu ce qu'il s'est passé. Après, la façon de le qualifier, c'est dans les jours qui viennent que l'on pourra le dire davantage."

"Là, on est dans l'étymologie"

"Tout le temps que l'on perd à alimenter une espèce de pseudo-polémique pour faire l'éxégère du terme 'attaque', c'est du temps que l'on perd pour dire que ce n'est pas acceptable de s'introduire dans un hôpital en défonçant une grille", a déclaré Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sur RTL.

Je trouve cette polémique révoltante.Gabriel Attalsur RTL

"J'attends que ceux qui font l'exégèse des termes des uns et des autres puissent condamner quand même", a-t-il poursuivi. "Un hôpital, ce n'est pas une zone de non droit, ce n'est pas quelque chose sur lequel on marche comme ça, impunément."

"On ne s'introduit pas dans un lieu où on sauve des vies", a estimé Amélie de Montchalin, sur BFMTV. "La justice définira si c'est une attaque, une intrusion violente. Là, on est dans l'étymologie", a-t-elle balayé. "On a surtout entendu des équipes médicales terrorisées", a-t-elle affirmé alors qu'un infirmier en première ligne a simplement évoqué "un moment de stress" et qu'une aide soignante a déclaré "on ne s'est pas sentis plus agressés que ça".

Pitié-Salpêtrière: pour la secrétaire d'état Amélie de Montchalin, "on ne s'introduit pas dans un lieu où on sauve des vies" pic.twitter.com/SjziU0SoIX — BFMTV (@BFMTV) 3 mai 2019

"Si c'est le mot 'attaque' ou 'intrusion' sur lequel il faut que l'on disserte, moi je ne suis pas là pour ça ce matin, a-t-elle poursuivi. Et de conclure :"Je suis pour que les Français quand ils vont à l'hôpital, quand ils ont des proches à l'hôpital, ils sachent qu'ils sont en sécurité."