Paris : un réveillon sous haute surveillance

Entre le spectacle prévu et les appels à manifester, le dispositif de sécurité sera encore plus important que d'habitude. À quoi ressembleront les Champs-Élysées pour la nuit de la Saint-Sylvestre ? Point de rassemblement de milliers de fêtards, mais aussi sûrement de "gilets jaunes". Sur une page Facebook, ils sont plus de 8 000 à avoir annoncé leur présence. Pas de quoi décourager les touristes, heureux de célébrer la nouvelle année. Les mesures de sécurité seront drastiques. Dès lundi 31 décembre après-midi, la circulation sera interdite sur les Champs-Élysées. Impossible également de se garer dans un périmètre allant du Trocadéro à la tour Eiffel.

148 000 forces de l'ordre mobilisées en France

Après des semaines de manifestations, émaillées de violences, la préfecture de police a donné comme consigne aux commerçants de ranger leur terrasse. Pour ne prendre aucun risque, certains vont même plus loin. Un restaurateur a embauché deux vigiles pour 1 000 euros. La mairie a décidé de maintenir le spectacle son et lumière comme l'an dernier. Mais, pour y accéder il faudra passer des barrières avec des fouilles pour chaque spectateur, "gilet jaune" ou non. Sur toute la France, près de 148 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés, soit 8 000 de plus que l'an dernier.

