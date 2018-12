Paris : un réveillon sous haute surveillance

Certains "gilets jaunes" appellent à des rassemblements à Bordeaux (Gironde), à Nice (Alpes-Maritimes) ou encore à Paris, pour le soir du Nouvel An. Un dispositif de sécurité sur les Champs-Élysées encore plus important que d'habitude. "En plus des centaines de milliers de touristes et de Parisiens qui vont venir célébrer la nouvelle année, il pourrait y avoir de nombreux 'gilets jaunes'", explique la journaliste de France 2 Claire Colnet, en direct sur les Champs-Élysées. "Plusieurs appels ont été lancés en ce sens sur les réseaux sociaux", précise-t-elle.

Un 31 décembre à haut risque

La préfecture de police de Paris rappelle que la menace terroriste est toujours présente. "Ce sera un 31 décembre à haut risque avec un dispositif de sécurité très important et un large périmètre de protection à partir de demain après-midi [lundi 31 décembre]. Interdiction de circuler en voiture sur les Champs-Élysées, interdiction de se garer dans tout le quartier jusqu'au Trocadéro et la tour Eiffel. Les Champs-Élysées vont être entourés d'un large dispositif de barriérage et les piétons, pour y accéder, vont être fouillés", explique la journaliste.

