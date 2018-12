Nouvel An : à Paris, la préfecture de police prévoit un large périmètre de sécurité autour des Champs-Elysées

La préfecture de police prévoit de restreindre la circulation dans certains secteurs de la capitale, en raison d'une possible mobilisation des "gilets jaunes".

Les festivités de la Saint-Sylvestre auront bien lieu, sur les Champs-Élysées, mais sous haute sécurité. La préfecture de police a publié, vendredi 28 décembre, le dispositif de sécurité parisien pour la nuit du réveillon, alors que des "gilets jaunes" ont annoncé une nouvelle mobilisation et "dans un contexte de menace terroriste". Au cœur des mesures de sécurité : les Champs-Elysées, où sont attendues des centaines de milliers de personnes.

L'accès et la circulation seront réglementés à l'intérieur d'un périmètre de protection qui inclut la place de l'Etoile (où se trouve l'Arc de triomphe) et toute l'avenue des Champs-Elysées. Cette zone inclut aussi "le rond-point des Champs-Elysées et la place Clemenceau, ainsi que les voies y débouchant sur une distance de 50 mètres à partir de l’avenue", précise la préfecture de police.

Plan du dispositif de sécurité prévu par la préfecture de police de Paris pour la nuit de la Saint-Sylverstre 2018-2019. (PREFECTURE DE POLICE DE PARIS)

Dans cette zone, qui sera protégée par des barrières et des points de filtrage, "la circulation des véhicules sera neutralisée" à partir du lundi 31 décembre à 16 heures et jusqu'au mardi 1er janvier à 3 heures. Le stationnement sera interdit à compter de 2 heures du matin le lundi 31 décembre et jusqu'à 3 heures du matin le lendemain. La préfecture prévoit en outre "des palpations de sécurité, des inspections visuelles, des fouilles de bagages et de véhicules", ainsi que l'interdiction d'introduire, détenir et consommer des boissons alcoolisées. De même, "le port, le transport et l'utilisation d’artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques seront interdits".

D'autres restrictions de circulation et de stationnement sont aussi prévues pour le secteur qui englobe le Trocadéro, le Champ-de-Mars et la tour Eiffel. La capitale sera également quadrillée par des équipes mobiles, et un service spécifique de secours est prévu. La préfecture recommande d'utiliser les transports en commun pour se rendre à Paris et y circuler. Des métros, trains, RER et bus circuleront toute la nuit du Nouvel An, et leur accès sera gratuit du lundi à 17 heures au mardi midi.