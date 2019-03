L'image montre en fait des manifestants défilant à Paris en mai 2018.

"A Paris, les cagoules noires ont remplacé les gilets jaunes", écrit Marine Le Pen. Samedi 16 mars, la présidente du Rassemblement national a commenté, sur Twitter, la journée de mobilisation des "gilets jaunes", émaillées de violences notamment sur les Champs-Elysées à Paris. Pour accompagner son message, elle joint une photo où l'on voit des manifestants habillés de noir et portant un drapeau anarchiste. Mais la photo n'a en fait aucun lien avec la manifestation du 16 mars.

L'image a en effet été prise le 1er mai 2018, lors d'un défilé à Paris. On peut par exemple la voir publiée à cette date-là sur les sites d'Europe 1 et du Dauphiné Libéré. La publication de Marine Le Pen a été relayée plus de 1 200 fois.

Et elle n'est pas la seule à avoir publiée des photos mal-datées, samedi. L'essayiste et directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, Natacha Polony, l'a elle aussi diffusée, comme le remarque l'AFP sur Twitter. Elle a en effet publié plusieurs photos présentées comme prises lors de la 18e journée de mobilisation des "gilets jaunes". Or un seul des trois clichés a bien été saisi samedi 16 mars.

