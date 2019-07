Mort de Zineb Redouane à Marseille : l'avocat de la famille a déposé une nouvelle plainte

Il s'agit d'une plainte pour "faux en écriture publique aggravé", sur fond de questionnements sur le dysfonctionnement d'une caméra de surveillance qui aurait pu filmer la scène.

Une nouvelle plainte pour tenter de dissiper les zones d'ombres. L'avocat de la famille de Zineb Redouane, morte après avoir été touchée par une grenade lacrymogène à Marseille en marge d'une manifestation des "gilets jaunes", a déposé une nouvelle plainte le mois dernier, révèle Le Parisien. Il s'agit d'une plainte pour "faux en écriture publique aggravé", sur fond de questionnements sur le dysfonctionnement d'une caméra de surveillance qui aurait pu filmer la scène.

"Il est particulièrement surprenant que ce soit justement cette caméra qui ait été déclarée inopérante, note l'avocat dans sa plainte déposée le 5 juin et que Le Parisien a pu consulter. La thèse malheureuse du défaut de fonctionnement de la caméra la plus proche des lieux des faits n'est pas crédible, et ce notamment au regard des manœuvres employées."

Grièvement blessée, Zineb Redouane est morte le 2 décembre à l'hôpital, sur la table d'opération. Une information judiciaire a été ouverte deux jours plus tard pour déterminer les causes de la mort mais, sept mois plus tard, plusieurs zones d'ombre persistent dans ce dossier. La famille de l'octogénaire avait déjà porté plainte, en avril, pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".