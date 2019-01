Modalités, protection des données, date... Les six questions que vous vous posez peut-être sur le grand débat national en ligne

La rubrique des contributions en ligne doit être accessible à partir de lundi sur le site du grand débat national.

La rubrique doit être mise en ligne lundi 21 janvier. Les internautes pourront apporter leurs contributions en ligne au grand débat national, lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des "gilets jaunes". Voici nos réponses aux questions que vous pouvez vous poser avant de participer.

1 Quand la rubrique "contribuer en ligne" sera-t-elle accessible ?

Pour l'instant, la rubrique "contribuer en ligne" est grisée sur le site internet. Elle doit être rendue accessible le lundi 21 janvier, "avant minuit", assure la mission du grand débat à franceinfo.

La rubrique "contribuer en ligne" du site du grande débat national devrait être accessible à partir du 21 janvier 2019. (GRANDDEBAT.FR)

2 Comment participer ?

Il faut dans un premier temps s'inscrire sur le site du grand débat. Un nom ou un pseudo, une adresse e-mail ainsi qu'un code postal sont demandés. Ensuite, sur la page d'accueil, vous pourrez cliquer sur "contribuer en ligne". Plusieurs questionnaires seront ensuite proposés sur les quatre thèmes du grand débat : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l'organisation de l'Etat et des services publics. Chaque formulaire sera scindé en deux : une première partie avec des questions fermées – où il faudra répondre par "oui" ou "non" –, et une seconde avec des interrogations ouvertes – pour lesquelles l'internaute devra rédiger un texte. "Aucune question non répondue ne bloquera la participation", précise la mission du grand débat.

Deux solutions seront proposées pour envoyer les réponses. Les internautes pourront remplir les formulaires directement en ligne ou alors les imprimer, les remplir à la main, puis les scanner et les charger sur le site du grand débat.

3 Quelles seront les questions ?

Si la rubrique n'est pas disponible pour l'instant, les questions sont elles déjà en ligne. "On les trouve à la fin des fiches thématiques. Certaines seront juste reformulées", explique l'équipe organisatrice. Concernant la transition écologique (lien PDF) par exemple, vous pourrez désigner à vos yeux "le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement" ou encore "les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à changer vos comportements". Sur la fiscalité (lien PDF), vous pourrez répondre à la question : "Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?"

"Enfin, se relire est conseillé avant de valider", ajoute Europe 1, car "on ne peut pas répondre plusieurs fois au même formulaire", alerte l'équipe du grand débat.

4 Quand les réponses seront-elles diffusées ?

Les réponses des participants aux questions "fermées" ne seront publiées qu'à la fin de la consultation, après le 15 mars. "Sinon, leur diffusion agirait comme de petits sondages", justifie la mission du grand débat.

En revanche, les réponses rédigées seront accessibles sur le site pendant la consultation. "Les contributions seront classées par 'ordre aléatoire' dès qu'un utilisateur voudra les consulter. Celui-ci pourra alors choisir de sélectionner les idées les plus récentes, les plus votées, les plus commentées et les classer par thèmes", détaille auprès d'Europe1 Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif, à l'origine de la plateforme.

Cette start-up assurera ensuite la modération des réponses publiées grâce aux "signalements de la communauté, selon les règles de la charte du grand débat", explique Cyril Lage au Monde. Les participants s'engagent ainsi à "éviter tout prosélytisme", "ne pas porter atteinte à autrui", ou encore "ne tenir aucun propos injurieux, grossier, diffamatoire, irrespectueux, agressif, violent, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, ou faisant l'apologie des crimes de guerre".

5 Mes données seront-elles protégées ?

En vous inscrivant sur le site, vous confiez votre adresse e-mail, votre code postal et potentiellement votre nom. "Nous nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données soient effectués de manière licite, loyale et transparente, conformément au Règlement européen général sur la protection des données (RGPD)", assure la politique de confidentialité du site.

Le gouvernement précise que "votre e-mail pourra être conservé pour vous proposer toute information sur le grand débat national pendant un an à compter de la fermeture de la plateforme", ajoutant qu'"un lien de désinscription vous sera proposé dans toute communication".

6 Est-ce que le site pourrait être pris d'assaut par des collectifs ?

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) l'avait souligné : lors de sa consultation de décembre dernier, "des collectifs en ont profité pour porter leurs revendications". C'est ainsi que la proposition de l'abrogation du mariage pour tous était arrivée en tête alors qu'elle n'est d'ordinaire pas portée par les "gilets jaunes". Cap Collectif était déjà à l'origine de la consultation, explique Le Monde. Cette fois-ci, les associations et collectifs militants pourront toujours participer, mais sur le site de Cap Collectif. L'entreprise assure qu'il est "inutile pour un groupe d'intérêts de venir 'spammer' la plateforme avec un argument ou une proposition unique répétés en boucle puisque seul l'argument – et non son nombre de clones – sera affiché dans la synthèse".