Manifestation du 1er-Mai : des milliers de personnes dans les rues pour "défendre les droits des travailleurs"

Dans de nombreuses villes, malgré la crise sanitaire, les Français sont sortis de chez eux pour battre le pavé et célébrer la fête du Travail du 1er-Mai.

Des manifestations se déroulent samedi 1er mai en France, journée internationale de lutte des travailleurs. En 2020, les manifestants n’avaient pas pu défiler en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. A Paris, le défilé est parti à 14 heures de la place de la République pour se rendre à Nation. Dix-sept interpellations ont eu lieu pour l’instant, indique la préfecture de police de Paris. Tour d’horizon des manifestations dans le reste de la métropole avec le réseau France Bleu de Radio France.

Dans le Grand-Est

À Toul, une petite centaine de manifestants défilent. Il s'agit de la première manifestation du 1er-mai dans la ville depuis une quinzaine d’années, indique des militants à France Bleu Sud Lorraine. Les manifestants vont défiler devant différents services publics de la ville et notamment devant l’hôpital menacé par une coupe budgétaire de 380 000 euros.



Un défilé a eu lieu également à Strasbourg qui a rassemblé un millier de personnes. Deux-cent-cinquante manifestants ont été comptabilisés à Reims et 200 à Charleville-Mézières.



En Bourgogne-Franche-Comté

Il y a entre 250 et 300 personnes dans la rue à Belfort. Les manifestants vont rejoindre à pied les salariés de GE Steam Power, entreprise spécialisée dans les turbines notamment destinées au nucléaire ou au charbon, dont le site est bloqué depuis jeudi 29 avril. À Besançon, "l’année dernière on n’a pas pu donc cette année malgré la pluie on est là", indique un manifestant à France Bleu. Ils sont 550 environ dans les rues de la ville doubiste, brins de muguet en main. À la tête du cortège, des intermittents du spectacle.

À Dijon, environ 1 500 manifestants défilent jusqu’à la place de la République (2 200 selon les syndicalistes), avant des prises de parole au théâtre qui est occupé depuis deux mois par des intermittents. Par ailleurs, une altercation a eu lieu en marge de la manifestation, indique la préfecture sur Twitter. "Une personne blessée a été prise en charge par les pompiers", sans donner plus de détails.

En Auvergne-Rhône-Alpes

Il y a 200 manifestants à la mi-journée à Chambéry. Mobilisation aussi à Clermont-Ferrand. Par ailleurs, à Lyon, les forces de l’ordre ont dû disperser "un groupe de 200 personnes" qui faisaient "usage de mortiers à l’encontre des policiers", selon la préfecture sur Twitter.

Dans les Hauts-de-France

1 600 manifestants ont défilé à Lille pour ce 1er-Mai, rapporte France Bleu Nord.

En Normandie

À Caen près de 2 000 manifestants sont présents ce samedi matin. Une mobilisation a été aussi observé à Cherbourg-en-Cotentin.

En Bretagne

Environ 1700 personnes étaient rassemblées à Rennes, selon les chiffres de la police communiqués à France Bleu Armorique. Un défilé "festif" a également lieu à Quimper, indique France Bleu Breizh Izel.

Dans les Pays de la Loire

Près de 2 000 personnes sont rassemblées à Nantes. Le défilé s’est déroulé au début dans le calme, avant que quelques heurts éclatent entre manifestants et force de l’ordre qui ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Le calme semble revenu à la mi-journée.

En Mayenne, 500 personnes étaient réunies dans les rues de Laval.

En Centre-Val de Loire

Des centaines de manifestants sont mobilisés également à Orléans pour "défendre les droits des travailleurs" au rythme des tambours et dans une ambiance "festive". À Châteauroux, ils sont environ 300 dans les rues. À Tours, 1 500 personnes ont été recensées.

En Nouvelle-Aquitaine

Ils sont entre 300 et 400 sur la place de la République à Limoges. Les occupants du théâtre de l’Union proposent aux manifestants une performance artistique pour défendre le service public. Des manifestants aussi présents à Guéret (Creuse), environ 150 personnes, avec là aussi une mobilisation des artistes.

En Dordogne, 630 personnes sont dans les rues de Périgueux et 200 défilent à Bergerac, a appris France Bleu de source policière. Il y a un millier de manifestants à Bayonne. Dans le Béarn, à Pau, 1 500 manifestants étaient réunis samedi midi.

En Occitanie

À Toulouse, plusieurs milliers de personnes défilent de la place Esquirol à celle d’Arnaud Bernard. "Le monde d’après, c’est le monde d’avant en pire", réagit un manifestant. Des "gilets jaunes" participent à ce défilé. Deux mille manifestants ont bravé la pluie dans les rues à Montpellier, selon France Bleu Hérault.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une manifestation est en cours à Marseille, où plusieurs centaines de personnes réclament une "revalorisation des salaires" pour les métiers de "deuxième ligne" en pleine crise sanitaire.

En Corse

France 3 Corse indique également des manifestations en cours à Bastia et Ajaccio.