Manifestation de "gilets jaunes" à Strasbourg : un adolescent blessé par un tir de flash-ball ?

L'adolescent titube sur la chaussée la joue ensanglantée et visiblement perforée. L'image relayée par les réseaux sociaux a été prise samedi 12 janvier en marge d'un rassemblement des "gilets jaunes" à Strasbourg (Bas-Rhin). Une marche émaillée d'incidents violents. Le jeune homme aurait été blessé par un tir de flash-ball. Selon sa mère qui vient de porter plainte contre la police, l'adolescent était sorti faire des courses.

Une enquête a été ouverte par le parquet

"Qu'on dise que mon fils est un casseur ça me fait mal", assure Flaure Diessé, la mère de la victime. "Je suis en colère parce que je ne veux pas qu'on accuse mon fils", ajoute-t-elle. Une version vers laquelle semble aussi s'orienter la police selon une première constatation. "Pour l'instant, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles cet adolescent a été blessé. Très visiblement, il ne faisait pas partie de la manifestation", assure la police. Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les faits dimanche 13 janvier. Lilian est quant à lui toujours hospitalisé après une longue opération pour une mâchoire fracturée et une joue perforée.

