Manifestante blessée à Nice : la famille a déposé plainte notamment pour "violences volontaires" et "subornation de témoin"

Geneviève Legay a été gravement blessée à la tête après une charge des forces de l'ordre samedi.

Les trois filles de Geneviève Legay, la septuagénaire blessée à la tête samedi 23 mars lors d'une manifestation de "gilets jaunes" à Nice, ont déposé plainte lundi contre X pour "violences volontaires" et pour "subornation de témoin", ainsi que contre le préfet des Alpes-Maritimes pour "complicité de violences volontaires aggravées", selon la copie du document que franceinfo a pu consulter.

Deux photos extraites du site internet de Nice Matin sont jointes à la plainte, pour démontrer que Geneviève Legay manifestait "de façon statique et pacifique" sur la place Garibaldi, et qu'"il n'existait aucun danger immédiat nécessitant l'usage de la force".

Plusieurs fractures au crâne

Les trois plaignantes estiment que "les forces de l'ordre ont fait un usage disproportionné de la force dans un contexte qui ne nécessitait pas d'y faire recours". Le texte précise que Geneviève Legay souffre aujourd'hui de plusieurs fractures au crâne, des hématomes sous-duraux et un pneumocéphale [présence de gaz dans ou autour de l'encéphale].

Les plaignantes dénoncent aussi une tentative de subornation de témoin de la part des policiers. Selon elles, Geneviève Legay a indiqué que des policiers sont venus samedi dans sa chambre d'hôpital et "qu'une policière a essayé avec insistance de lui faire dire que c'était un caméraman qui l'avait bousculée, et non les forces de l'ordre".

Attac a aussi porté plainte

La septuagénaire est tombée après une charge des forces de l'ordre pour disperser une manifestation qui se tenait dans un périmètre interdit. Le procureur de Nice a ouvert samedi une enquête pour "recherche des causes des blessures subies". Son pronostic vital était à ce moment-là réservé. Les images de vidéosurveillance de la place Garibaldi ont été saisies et "sont de très bonne qualité" dit le procureur. Un médecin légiste est allé s'entretenir samedi soir au chevet de la militante d'Attac à l'hôpital Pasteur.

L'association altermondialiste Attac, dont Geneviève Legay est une militante, a annoncé lundi le dépôt d'une plainte pour "violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique sur personne vulnérable", en plus de la

plainte déposée par la famille de Geneviève Legay.