Lyon : un second fourgon de police a été attaqué par des "gilets jaunes" samedi

Deux véhicules de police ont été caillassés par des manifestants lors d'un rassemblement de "gilets jaunes" sur l'autoroute A7, à Lyon.

Cette scène-là n'a pas été filmée. Un second fourgon de police a été pris à partie par des manifestants samedi à 15h30 lors d'un rassemblement des "gilets jaunes", indique lundi 18 février le parquet de Lyon. Les faits se sont produits sur l'autoroute A7, à l'endroit même où, une demi-heure plus tard, un autre véhicule de police a été caillassé et attaqué sous l'objectif des téléphones portables.

Ce fourgon de la "CRS autoroutière" a été "caillassé" et a subi "des jets de projectiles". L'un de ces projectiles "a fait exploser la vitre côté conducteur", blessant "très légèrement" ce dernier, précise le parquet. Quatre plaintes, deux par fourgon, ont été déposées par les policiers. Une enquête pour "violence avec armes" et "en réunion" a été ouverte par le parquet. On ignore pour le moment si les auteurs de ces attaques sont les mêmes pour les deux véhicules.