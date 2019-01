Liste des "gilets jaunes" aux européennes : Marc Doyer, ancien militant LREM, retire sa candidature

"Je ne veux pas nuire au reste de la liste", explique-t-il au "Journal du dimanche", lundi.

Son nom avait fait beaucoup de bruit sur la liste des "gilets jaunes" pour les élections européennes. Marc Doyer, ancien militant de La République en marche, a finalement décidé de jeter l'éponge. "Je ne veux pas nuire au reste de la liste", explique-t-il au Journal du dimanche, lundi 28 janvier. Peu avant dans la journée, le directeur de campagne de la liste, Hayk Shaninyan, avait lui aussi abandonné.

La présence de Marc Doyer au sein des "gilets jaunes" avait été très critiquée sur les réseaux sociaux. Ce dernier était en effet présenté comme un ancien "membre du bureau départemental de La République en marche" dans l'Oise et s'était affiché avec un gilet jaune... et un tee-shirt de soutien à Emmanuel Macron. Il avait finalement quitté LREM en décembre.

"A partir du moment où je suis la cible de toutes les attaques depuis, je me retire, a-t-il finalement annoncé, lundi au JDD. Je passe pour un infiltré d'En marche sur cette liste, alors que je suis moi-même déçu par Macron. On n'a pas compris ma démarche. Je ne suis pas venu sur cette liste pour me faire un salaire. Donc je pars, on ne pourra plus me rapprocher d'être là pour attendre quelque chose."