Les "gilets jaunes" et l'écologie

"L'écologie, ça concerne toute la planète, même les 'gilets jaunes'", lance un passant. L'écologie est-elle un luxe de bobo ? "C'est faux, on est tous concernés. Et il faut réagir maintenant, mais tous ensemble", explique un manifestant. D'autres personnes ne partagent pas son avis. "Il y a des usines qui polluent tous les jours. Il y a des centrales nucléaires qui tournent en permanence et on vient nous faire chier avec les voitures. Il faut arrêter ! Ce sont les politiques qui nous ont incité à acheter du diesel", déplore un autre manifestant.

"Moi, je suis écolo"

"Franchement, ceux qui polluent le plus, ce sont les cargots, les pétroliers. Il ne faut pas croire que l'on pollue avec nos voitures", affirme un autre "gilet jaune", près des Champs-Élysées à Paris. "Moi, je suis écolo, explique une manifestante dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais l'argent de la transition écologique ne peut pas venir des gens qui ont déjà du mal à finir leurs fins de mois".