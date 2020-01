Le "Gilet jaune boxeur", Christophe Dettinger, en garde à vue pour des faits de violences conjugales

L'ancien boxeur, condamné en 2019 pour violences sur un gendarme lors d'une manifestation de Gilets jaunes, a été interpellé mercredi dans l'Essonne.

Christophe Dettinger est en garde à vue pour violences conjugales, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. L'ancien boxeur a été interpellé ce mercredi matin dans l'Essonne.

Christophe Dettinger s'est notamment fait connaître en janvier 2019, lorsqu'il a frappé deux gendarmes lors d'une manifestation de 'gilets jaunes' à Paris. Le 5 janvier 2019, lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" à Paris, ce père de famille de 37 ans, fonctionnaire territorial en Essonne, avait été filmé assénant une série de coups de poing à un gendarme sur une passerelle surplombant la Seine avant de frapper un de ses collègues au sol.

Condamné à un an de prison ferme et dix-huit mois avec sursis, il avait bénéficié du soutien populaire qui avait abouti à la création d'une cagnotte Leetchi pour le soutenir. Plusieurs milliers de contributeurs avaient permis de réunir plus de 140 000 euros, avant que Leetchi ne prenne la décision de clôturer la cagnotte, en janvier 2019.