L'épouse de l'ex-boxeur Christophe Dettinger réclame trois millions d'euros à Leetchi

La plateforme de collecte de fonds avait fermé la cagnotte qui avait fait polémique.

L'épouse de l'ancien boxeur, Christophe Dettinger, réclame trois millions d'euros de dommages et intérêts à la plateforme Leetchi, a appris mercredi 20 mars franceinfo auprès de son avocate, Laurence Léger, confirmant une information de 20 minutes. Elle a envoyé une assignation en action civile le 18 mars et déposé sa requête au tribunal.

Selon l'avocate, la plateforme de collecte de fonds n'a pas respecté le contrat signé par l'épouse de Christophe Dettinger au moment d'ouvrir la cagnotte. Le dit contrat prévoyait une durée de collecte de 45 jours mais Leetchi avait fermé la cagnotte au bout de 48 heures face à la polémique.

Condamné le 13 février à un an de prison ferme pour avoir frappé deux gendarmes le 5 janvier dernier à Paris, Christophe Dettinger et ses proches estiment également que la plateforme devrait verser les 145 000 euros récoltés et n'aurait pas dû fermer au bout de deux jours la cagnotte créée par un de ses proches pour le soutenir.