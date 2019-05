DIRECT. Intrusion à la Pitié-Salpêtrière : "Je n'aurais pas dû employer le terme d'attaque", concède Castaner

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #1ER_MAI

: "J'entends le reproche qui m'est fait, d'avoir utilisé le mot 'attaque'. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet, et en le voyant l'être, je me dis que n'aurait pas dû l'employer", a déclaré Christophe Castaner lors d'un point-presse.







: Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale demande l'audition du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner pour évaluer "la bonne application de l'autorité républicaine" lors du 1er-Mai. Si des manquements sont découverts, "la question du maintien de la confiance" serait posée, précise la présidente Valérie Rabault.

: Il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actu :



"Le terme d'attaque, je n'aurais pas dû l'employer" : Christophe Castaner reconnaît avoir employé un terme inapproprié pour désigner l'intrusion de manifestants à la Pitié-Salpêtrière, le 1er mai, à Paris. Dans la matinée, le ministre de l'Intérieur avait reçu le soutien du gouvernement.



L'IGPN a été saisie après la diffusion d'une vidéo montrant un policier giflant un manifestant à l'occasion des manifestations du 1er-Mai, à Paris, a appris franceinfo. Plus tôt ce matin, la "police des polices" avait déjà été saisie après la diffusion d'images montrant un policier en train de lancer un pavé.



: "Le ministre de l'Intérieur a un peu surréagi mais il faut en finir avec la culture de l'excuse."



Valérie Pécresse s'est exprimée ce matin sur le plateau de franceinfo au sujet de l'intrusion de manifestant à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le 1er mai. "Qu'est-ce qui justifie une intrusion dans un hôpital public ? Peu importe l'intention ! Qu'est-ce qu'on en sait ?", a-t-elle déclaré.



: Contacté par franceinfo, le Service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) avait déjà précisé hier qu'une enquête interne avait été lancée pour déterminer les circonstances, l'unité dont dépend le fonctionnaire de police en question, mais aussi le cadre de son intervention.

: Le gouvernement fait bloc derrière le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Pris pour cible après avoir qualifié d'"attaque" les événements survenus le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, à Paris, alors que des images et témoignages contredisent cette version, il peut compter sur le soutien – parfois un peu gêné de ministres et secrétaires d'Etat. Nous avons compilé leurs lignes de défense.

: "On est rentrés dans cet hôpital pour se réfugier, sur les conseils d'un policier. Les portes étaient ouvertes, rien n'a été forcé."



Un gardé à vue de la Pitié-Salpêtrière a témoigné à sa sortie de garde à vue. Son témoignage est filmé et partagé par le compte Twitter de l'émission "Là-bas si j'y suis". "Il était évident que nous n'étions pas venus pour attaquer [l'hôpital]", explique-t-il.



: Les personnalités politiques de La République en marche reviennent sur la polémique concernant les propos du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au sujet de l'intrusion de manifestants dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière, le 1er-Mai. Le député Gilles Le Gendre ou encore le secrétaire d'Etat Gabriel Attal lui apportent leur soutien.