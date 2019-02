"Ils me font chier les 'gilets jaunes'", lâche l'acteur François Berléand

François Berléand était l'invité d'une émission enregistrée sur RTL samedi et qui doit être diffusée dimanche.

Un coup de colère contre les "gilets jaunes". L'acteur François Berléand, invité d'une émission de RTL, samedi 9 février, n'a pas mâché ses mots envers le mouvement. L'émission enregistrée est diffusée dimanche, mais le blog de Jean-Marc Morandini en a publié un extrait dès samedi.

"Tout se mélange. C'est du grand n'importe quoi. Macron donne 10 milliards d'euros, et ce n'est pas assez... Vous vous rendez compte, 10 milliards d'euros ? Personne n'ose le dire ! Depuis le début, ils me font chier les 'gilets jaunes'. Au début, on est solidaire, on signe... Mais au bout d'un moment, ça va", lance l'acteur

"J'en ai rien à foutre des conséquences de dire ça, mais je crois qu'une majorité des gens pensent ça. Je m'en fous, je ne suis pas sur les réseaux sociaux alors ils diront que je fais chier, mais je dis ce que je pense !", ajoute-t-il.