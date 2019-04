"Gilets jaunes" : une manifestante porte plainte pour un coup de matraque dans le dos

La vidéo qui a immortalisé l'incident a été très relayée sur les réseaux sociaux.

Un policier charge une manifestante vêtue d'un "gilet jaune", de dos, et lui assène un coup de matraque, avant qu'elle ne s'écroule par terre. Sur ces images tournées samedi à Paris et largement partagées sur les réseaux sociaux, on voit des policiers enjamber la femme avant que des manifestants ne viennent lui porter secours. La manifestante, une "gilet jaune" amiénoise d'une quarantaine d'années, a déposé plainte, mardi 23 avril, contre X pour violences.

"On ne peut pas laisser impuni ce genre de geste. C'est une femme qui ne représente aucun danger dans une manifestation autorisée", a justifié l'avocate Zineb Abdellatif, qui a déposé la plainte, confirmant une information du Courrier picard.

"Ce n'est pas pour gagner de l'argent"

Mélanie, 39 ans, mère de deux enfants, travailleuse sociale et membre du collectif de "gilets jaunes" baptisé les "Réfractaires du 80", dit ne pas avoir entendu les sommations. "J'ai perdu connaissance quelques minutes, a-t-elle expliqué à l'AFP. Si je porte plainte, ce n'est pas pour gagner de l'argent mais pour empêcher mon agresseur de faire du mal gratuitement à d'autres personnes." La radio qu'elle a passée mercredi matin lui a diagnostiqué une entorse aux cervicales, a-t-elle assuré. Elle est en arrêt maladie jusqu'à vendredi.