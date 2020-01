"Gilets jaunes" : un policier, soupçonné d'avoir gravement blessé un manifestant avec un tir de LBD, mis en examen pour violences volontaires

La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux et l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) avait été rapidement saisie par la préfecture et le parquet.

Des policiers face à des "gilets jaunes" qui manifestent à Bordeaux le 12 janvier 2019. (MAXPPP)