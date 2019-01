"Gilets jaunes" : mobilisation dans toute la France

Plusieurs dizaines de rassemblements de "gilet jaunes" ont eu lieu partout dans l'Hexagone samedi 26 janvier. Sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), plusieurs milliers de personnes ont défilé. Les "gilets jaunes" et des militants de la CGT se sont réunis pour manifester, ce qui serait un choix judicieux pour certains. "Plus on est mieux c'est. Avoir l'appui de la CGT pour un mouvement protéiforme et sans structure c'est peut-être une bonne chose", déclare une "gilet jaune". "On est prêts à tendre la main aux 'gilets jaunes', mais il faudrait aussi une convergence des luttes", lance une militante de la CGT.

5 000 manifestants dans les rues de Bordeaux

À Bordeaux (Gironde), la mobilisation est toujours soutenue avec près de 5 000 manifestants dans les rues. Le grand débat national lancé il y a dix jours ne calme toujours pas la colère des "gilets jaunes" bordelais. Devant la cathédrale, les forces de l'ordre dispersent le cortège avec un canon à eau. À Toulouse (Haute-Garonne), le défilé s'est déroulé dans le calme. En fin d'après-midi, des heurts ont néanmoins éclaté. En réponse à des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Le JT

Les autres sujets du JT